Происшествия

17 апреля 2023, 14:32

Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Ейске

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Возгорание частного дома произошло в ночь на понедельник в городе Ейске Краснодарского края. В результате пожара погиб один человек, сообщил«Царьград»со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Пламя охватило жилой дом на улице Мира. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 84-летнего мужчины.

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Отмечается, что по факту произошедшего назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Пожары

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