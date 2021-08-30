Пенсионер погиб при обрушении балкона в Хабаровске

В Хабаровске погиб 71-летний мужчина при обрушении балкона общего пользования. Пенсионер пролетел с шестого этажа до третьего.

Деревянный пол провалился на шестом этаже многоквартирного дома по улице Муравьева-Амурского. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровска.

На место происшестви приезжала исполняющая обязанности прокурора района Светлана Плахотнюк.

«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации, обслуживающей жилой дом, и органов местного самоуправления», — сообщили в ведомстве.

По данным источника РИА «Новости», предупреждение об аварийном состоянии балкона висело на оке шестого этажа. В нем говорилось, что выходить на балкон нельзя.