09 января 2020, 21:00
Пенсионер погиб при катании с горки на тюбинге в Уфе
65-летний мужчина катался на несанкционированной горке с семилетней внучкой и врезался в дерево, сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на следственное управление СКР по Башкирии.
По предварительной версии, 7 января во время катания мужчине стало плохо, он потерял сознание и в результате въехал в дерево.
На место происшествия прибыли медики. Они зафиксировали смерть мужчины и доставили девочку в больницу. Пострадавшему ребенку оказали помощь, госпитализация не потребовалась.
Правоохранители проводят доследственную проверку. На данный момент проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется опрос свидетелей.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у пенсионера случился сердечный приступ.
Ранее «360» писал о гибели жительницы Омска, врезавшейся на тюбинге в бетонный столб.