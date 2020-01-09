Пенсионер погиб при катании с горки на тюбинге в Уфе

По предварительной версии, 7 января во время катания мужчине стало плохо, он потерял сознание и в результате въехал в дерево.

На место происшествия прибыли медики. Они зафиксировали смерть мужчины и доставили девочку в больницу. Пострадавшему ребенку оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Правоохранители проводят доследственную проверку. На данный момент проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется опрос свидетелей.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у пенсионера случился сердечный приступ.

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