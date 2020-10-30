Пенсионер погиб под Пензой в драке ради шутки

Сельчанин пришел в гости к знакомому 20 октября, они выпивали весь день. По словам подозреваемого, после застолья друзья в шутку начали бороться, а потом все переросло в драку. Со слов владелец дома, оппонент ударил его по лицу и в грудь. Разозлившись, мужчина взялся за нож и несколько раз ударил гостя в грудь, а потом ушел спать.

Пенсионер получил смертельные раны.

Подозреваемый рассказал прибывшим к нему оперативникам, что они со знакомым выпивали, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Ночью в дом проникли неизвестные и нанесли им обоим травмы. В подтверждение своих слов мужчина указал на подоконник, на котором остались следы повреждений и проникновения.

«Однако в ходе расследования уголовного дела данная версия не нашла своего подтверждения», — говорится в сообщении.

Специалисты осмотрели место происшествия. В одной из комнат за газовым котлом полицейские обнаружили вещи с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Вещи принадлежали собутыльнику потерпевшего.

Позже местный житель признал свою вину. Злоумышленника заключили под стражу.