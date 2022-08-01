Пенсионер погиб под колесами мусоровоза в Томске

Мусоровоз насмерть сбил 72-летнего мужчину в Томске. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на МВД по Томской области.

Видео произошедшего опубликовали в соцсетях. На нем видно, как грузовик Scania, двигаясь задним ходом, наехал на проходящего мимо мужчину и скрылся с места ДТП, написала «Свободная пресса».

«В результате наезда 72-летний мужчина-пешеход скончался на месте происшествия», — сообщили в МВД.

Полиция выясняет детали и ищет виновника.