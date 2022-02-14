14 февраля 2022, 17:13
Пенсионер погиб под колесами машины в Ростове-на-Дону
Смертельное ДТП произошло в Ростове-на-Дону. Там 61-летний мужчина попал под колеса иномарки в тот момент, когда перебегал дорогу на красный свет светофора. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.
Ситуация произошла на пешеходном переходе на улице Малиновского накануне вечером. Водитель Hyundai Accent не успел остановить автомобиль и сбил пенсионера.
Пострадавший погиб на месте происшествия, не дождавшись скорой помощи. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.