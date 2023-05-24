Происшествия 24 мая 2023, 14:50 Пенсионер погиб под колесами машины под управлением пьяного водителя в Челябинской области

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ДТП произошло в городе Аша Челябинской области. Там под колесами машины погиб пенсионер. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Управлении ГИБДД по региону.

Авария случилась 24 мая на улице Спартака. Водитель в состоянии алкогольного опьянения сел за руль ВАЗ-21093. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил пенсионера 1957 года рождения, а после покинул место происшествия. В результате пешеход погиб от полученных травм.

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Спустя время злоумышленника удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».