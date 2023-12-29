29 декабря 2023, 15:27
Пенсионер погиб под колесами иномарки на трассе в Свердловской области
Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями случилось на трассе в Свердловской области. Стражи порядка выясняют обстоятельства аварии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, 45-летний водитель Mazda CX-5 сбил пенсионера, который пересекал проезжую часть. От полученных травм 85-летний мужчина скончался на месте.
ДТП
ГИБДД
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