Пенсионер погиб под колесами грузовика в Муроме

Серьезное ДТП произошло в Муроме. Там водитель грузовика задавил 66-летнего пенсионера. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УМВД.

Авария произошла 23 августа. Водитель грузовика «МАН» тронулся на зеленый сигнал светофора и не заметил пенсионера, который в этот момент переходил дорогу. В результате мужчина погиб на месте происшествия до приезда медицинских работников. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.