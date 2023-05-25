Происшествия 25 мая 2023, 14:41 Пенсионер погиб от удара током во время рыбалки в Новосибирске

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Пожилой мужчина скончался от удара электрическим током во время рыбалки в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщил «Царьград».

Тело рыбака обнаружили днем 23 мая днем на берегу городского водоема. По предварительным данным, мужчина задел удочкой провода линии электропередач, после чего получил удар током.

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Отмечается, что по факту случившегося СК РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку.