Пенсионер поджог деревянный дом своей племянницы в Ленобласти

Пожар произошел в деревне Фьюнатово Гатчинского района Ленинградской области. Пол версии следствия, 82-летний пенсионер поджог деревянный дом своей племянницы. Об этом сообщили «Невские новости».

Хозяйка дома рассказала, что поджог устроил ее дядя, который страдает деменцией. По словам пострадавшей, после содеянного мужчина покинул место происшествия на автомобиле.

Дом полностью выгорел. На данный момент сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину удалось задержать. Его направили на лечение в психиатрическую клинику.