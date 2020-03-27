Пенсионер поджег коммунальщиков из-за отключенного электричества

У пенсионера из Санкт-Петербурга неделю не было электричества в квартире. Мужчина не дождался помощи от коммунальных служб и пришел им отомстить.

Сотрудники «Петроэлектросбыта» во Фрунзенском районе должны были поменять счетчик, но почему-то не сделали этого. В итоге пенсионер остался без света. Номера телефонов, которые они дали мужчине, не работали, никто не брал трубку.

Терпение жителя лопнуло, и он пришел сам. И не с пустыми руками. 64-летний пенсионер закинул в окно, где сидел кассир, бутылку с жидкостью для розжига и чиркнул спичкой. Но в итоге пострадал сам.

С ожогами лица и дыхательных путей его госпитализировала скорая. Как позже заявил пострадавший, сделал он это в знак протеста.

Почему пенсионеру не смогли помочь сразу и какое наказание получит сам пострадавший — теперь будет выяснять полиция.

Как передает «Фонтанка», в управляющей компании заявили: в таком долгом ожидании по смене счетчика виноват, как ни странно, коронавирус. С линии убрали всех работников старше 55 лет.

«Но с отключением электричества это не может быть связано. Даже если бы проблема была в счетчике, управляющая организация просто исключает старый аппарат из цепи и пускает электричество напрямую вплоть до замены», — заявили в пресс-службе.

Чуть раньше жительница Самарской области из-за ошибки оказалась должна 12 млн рублей за услуги ЖКХ.