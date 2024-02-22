Происшествия 22 февраля 2024, 12:32 Пенсионер под Кировом насмерть забил своего гостя тростью СК: в Кировской области пенсионер убил отказавшегося уходить гостя

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Пенсионера в Кировской области задержали за расправу над собутыльником. Пожилой мужчина пригласил в гости знакомого, а когда тот отказался уходить — забил его тростью. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в Белой Холунице компания распивала спиртные напитки. Однако во время застолья между мужчинами произошла ссора, 67-летний хозяин квартиры набросился на товарища.

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«Нанес своему гостю, который не хотел уходить домой, несколько ударов тростью по голове», — передали в СК.

Пострадавшего отправили в больницу, но от полученной травмы он скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Подозреваемого задержали, в ближайшее время его могут взять под стражу.

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