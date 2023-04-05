Происшествия 05 апреля 2023, 16:31 Пенсионер перевернулся на машине и погиб в Ставропольском крае

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Недалеко от хутора Новокавказский произошло смертельное ДТП, в котором погиб 66-летний пенсионер. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ставропольскому краю.

Мужчина за рулем Lada Granta не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Он не был пристегнут и погиб на месте. Не исключают, что водитель почувствовал себя плохо, что могло стать причиной аварии.

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«Оказалось, что во время поездки он не был пристегнут, что усугубило ситуацию и могло стать причиной смерти. Не исключено, что в пути движения мужчину могло подвести самочувствие», — отметили в дорожной полиции.

По факту ДТП назначена проверка.

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