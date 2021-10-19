Пенсионер ограбил школьницу в Чите

Несовершеннолетняя девушка обратилась к сотрудникам ППС. Она рассказала полицейским о том, что у нее украли 10 тысяч рублей и зарядку для телефона. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Забайкалья.

Школьница планировала посетить мероприятие в составе группы. В какой-то момент она оставила вещи без присмотра, а когда вернулась, не досчиталась денег и зарядки. С помощью камер видеонаблюдения полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался 69-летний забайкалец из Приаргунского района. Все похищенные вещи у пенсионера забрали. Против мужчины возбудили уголовное дело о краже.