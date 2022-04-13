Пенсионер не справился с управлением и погиб в ДТП в Пензенской области

Смертельное ДТП с участием пенсионера произошло в Пензенской области. Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Авария произошла на дороге Каменка — Пачелма. Машина пенсионера перевернулась. Позже водитель скончался в больнице.

Сотрудники ГИБДД призвали водителей соблюдать осторожность и не нарушать правил дорожного движения.