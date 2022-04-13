13 апреля 2022, 15:04
Пенсионер не справился с управлением и погиб в ДТП в Пензенской области
Смертельное ДТП с участием пенсионера произошло в Пензенской области. Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
Авария произошла на дороге Каменка — Пачелма. Машина пенсионера перевернулась. Позже водитель скончался в больнице.
Сотрудники ГИБДД призвали водителей соблюдать осторожность и не нарушать правил дорожного движения.