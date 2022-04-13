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    13 апреля 2022, 15:04

    Пенсионер не справился с управлением и погиб в ДТП в Пензенской области

    Дарья Морозова

    Смертельное ДТП с участием пенсионера произошло в Пензенской области. Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

    Авария произошла на дороге Каменка — Пачелма. Машина пенсионера перевернулась. Позже водитель скончался в больнице.

    Сотрудники ГИБДД призвали водителей соблюдать осторожность и не нарушать правил дорожного движения.