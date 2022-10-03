Пенсионер насмерть забил сожительницу бутылкой в ЯНАО | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионер насмерть забил сожительницу бутылкой в ЯНАО

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Житель Лабытнанги отправится в колонию за жестокое убийство сожительницы. Об этом сообщило ИА Nation News.

Следствие установило, что между мужчиной и женщиной возник конфликт во время застолья. В результате ссоры пенсионер жестоко избил сожительницу бутылкой, она скончалась от полученных травм.

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Суд приговорил мужчину к семи годам заключения в колонии строгого режима.

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