Происшествия 15 марта 2023, 13:32 Пенсионер напал с ножом на односельчанина в Челябинской области

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В поселке Межевой Челябинской области ссора двух пенсионеров закончилась поножовщиной. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Мужчины поссорились, и 93-летний пенсионер схватил нож и напал на 61-летнего односельчанина. Пострадавшего госпитализировали с ранением живота. А нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений».

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