Пенсионер наглотался таблеток в Москве и попал в больницу. Жена думает, это из-за самоизоляции

Пожилой житель Москвы тяжело переживал самоизоляцию, которую соблюдал все два месяца. После того, как режим продлили до 14 июня, он попал в больницу с отравлением таблетками. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина, живущий на севере Москвы, 27 мая услышал о новых сроках самоизоляции. Эти известия, по словам 76-летней супруги, его расстроили. Он сначала все время ходил по комнате, а потом ушел спать. Она заметила, что они с 78-летним мужем с конца марта соблюдали самоизоляцию. Из-за этого пенсионер не мог вести активный образ жизни.

Утром 28 мая жена зашла в комнату к мужчине и увидела, что у него идет пена изо рта. Она сразу же вызвала скорую. Пенсионерка не знает, какие препараты принимал супруг. Пустых пачек она нигде не нашла. Однако точная причина такого поступка пожилого мужчины неизвестна.

Москвича привезли в НИИ имени Склифосовского и отправили в токсикологическую реанимацию. Врачи диагностировали у него отравление таблетками. По факту случившегося проводится проверка.

Режим самоизоляции действует в Москве с конца марта. Столичным жителям не разрешено выходить на улицу без веских причин. В конце мая мэр Сергей Собянин объявил, что ограничительные меры сохранятся до 14 июня. Тем не менее с 1 июня москвичам разрешили гулять при соблюдении определенных правил. Послабления также коснулись людей старше 65 лет.