Пенсионер на мопеде попал в аварию в Свердловской области | 360°

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Пенсионер на мопеде попал в аварию в Свердловской области

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Мопед и легковая машина столкнулись в Свердловской области. Пожилой водитель первого получил травмы. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

По данным ведомства, пенсионер на полной скорости врезался в легковушку Toyota Camry. Ему вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

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По предварительным данным, пострадавший не смог объехать затормозившую машину из-за высокой скорости.

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