27 августа 2021, 14:36
Пенсионер на электросамокате попал под машину в Ярославской области
ДТП произошло под Ярославлем. Машина сбила пенсионера на электросамокате. Об этом сообщил ТАСС.
По данным НСН, авария случилась на на 220 километре трассы Москва — Холмогоры в Ярославской области. В результате столкновения пенсионер погиб.
Ранее в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла. В результате водитель транспорта попал в больницу с травмами. Авария произошла на улице Барышиха, дом 18. Информацию об аварии подтвердили в МВД.