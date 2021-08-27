Пенсионер на электросамокате попал под машину в Ярославской области

ДТП произошло под Ярославлем. Машина сбила пенсионера на электросамокате. Об этом сообщил ТАСС.

По данным НСН, авария случилась на на 220 километре трассы Москва — Холмогоры в Ярославской области. В результате столкновения пенсионер погиб.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла. В результате водитель транспорта попал в больницу с травмами. Авария произошла на улице Барышиха, дом 18. Информацию об аварии подтвердили в МВД.