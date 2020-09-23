23 сентября 2020, 11:05
Пенсионер МВД задержал преступника на своей даче в Иркутской области
МВД сообщило о задержании в Иркутской области преступника, который вместе со своей подельницей совершил побег две недели назад. Об этом сообщил сайт Life со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Задержать преступника смог пенсионер МВД России, бывший участковый. Вместе со своим сыном он приехал на дачу и обнаружил сбежавшего мужчину. У злоумышленника был нож и газовый баллончик. С ним была его подельница. Однако пока мужчины удерживали преступника, она смогла сбежать.