Пенсионер МВД задержал преступника на своей даче в Иркутской области

Задержать преступника смог пенсионер МВД России, бывший участковый. Вместе со своим сыном он приехал на дачу и обнаружил сбежавшего мужчину. У злоумышленника был нож и газовый баллончик. С ним была его подельница. Однако пока мужчины удерживали преступника, она смогла сбежать.