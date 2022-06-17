Пенсионер МВД в Ульяновской области прострелил живот беременной соседке

В Ульяновской области 55-летний мужчина, пенсионер МВД, попал из ружья прямо в живот своей беременной соседке. 24-летняя девушка приехала в гости к своему отцу. Она выжила, но находится в коме.

ЧП произошло в поселке Павловка. По имеющимся данным, пенсионер, являющийся официально зарегистрированным владельцем гражданского охотничьего ружья, по неизвестной причине хотел застрелить кошку, однако промахнулся и попал в беременную соседку. Дробь угодила девушке прямо в живот.

Врачам удалось спасти ребенка, он находится в тяжелом состоянии. Сама девушка пребывает к коме.

Отец пострадавшей рассказал «360», что в момент происшествия подозреваемый был пьян. Когда полиция привезла его на освидетельствование, он смог лишь сказать: «Так получилось».

«Моя жена занималась огородом, а дочь стояла и смотрела. И потом я услышал выстрелы. Забегаю в огород, а у нее кровь идет. Стал искать, кто стрелял — не видно никого. А потом полиция приехала, к соседу зашли — а у него и ружье там, и он сидит. Его и забрали», — рассказал мужчина.

Его жена сообщила, что не видела, кто именно стрелял, но слышала со стороны участка подозреваемого два выстрела.

Соседи говорят, что стрелка однажды увольняли с полицейской службы, однако ему удалось восстановиться. В чем была причина увольнения, они не знают.

Сам подозреваемый от общения отказался.