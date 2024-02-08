08 февраля 2024, 18:44
Пенсионер из Свердловской области ответит в суде за смертельную стрельбу по сыновьям
Уголовное дело, возбужденное в отношении пенсионера из села Туринская Слобода, направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвинили в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные прокуратуры Свердловской области.
Преступление было совершено в ноябре 2023 года. По информации надзорного ведомства, мужчина в состоянии опьянения открыл стрельбу из переделанного ружья. Его младший сын получил смертельное ранение. Старшему потребовалась госпитализация.
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Впоследствии горе-отец пригрозил расправой супруге и скрылся. Злоумышленника удалось задержать. Вскоре он предстанет перед судом.
Убийства
Суд
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