Пенсионер из Ставрополя отравил грибами своих соседей

Несчастный случай произошел в Левокумском округе Ставропольского края. Мужчина угостил грибами своих соседей, после чего люди получили отравление. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на сотрудников местного СК.

По данным следствия, в конце октября 73-летний пенсионер собрал грибы, которыми позднее угостил соседок — 17-летнюю девушку и ее мать. После еды они почувствовали себя плохо. Врачи доставили обеих в реанимацию, однако девушку спасти не удалось. Ее мать также получила сильное отравление, но смогла выжить.

После происшествия было возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают точные причины гибели 17-летней девушки.