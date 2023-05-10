10 мая 2023, 18:51
Пенсионер из Петрозаводска умер спустя месяц после ДТП на пешеходном переходе
Пенсионер из Петрозаводска умер в больнице после аварии, которая произошла месяц назад. Об этом сообщило издание Karelinform.
Авария произошла 7 апреля 2023 года на пешеходном переходе на улице Гвардейской. Водитель Renault не притормозил во время подъезда к зебре и сбил 61-летнего мужчину. Пострадавшего от удара отбросило на проезжую часть. Мужчину доставили в больницу. Он умер 9 мая от полученных травм, написал сайт kp.ru.
ДТП
Реклама
Реклама