Происшествия 10 мая 2023, 18:51 Пенсионер из Петрозаводска умер спустя месяц после ДТП на пешеходном переходе

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Пенсионер из Петрозаводска умер в больнице после аварии, которая произошла месяц назад. Об этом сообщило издание Karelinform.

Авария произошла 7 апреля 2023 года на пешеходном переходе на улице Гвардейской. Водитель Renault не притормозил во время подъезда к зебре и сбил 61-летнего мужчину. Пострадавшего от удара отбросило на проезжую часть. Мужчину доставили в больницу. Он умер 9 мая от полученных травм, написал сайт kp.ru.