20 марта 2020, 15:15
Пенсионер из Пензы два дня звал на помощь из запертой квартиры
Мужчина из села Засечного Пензенской области двое суток провел на полу в своей запертой квартире и звал на помощь. Соседка, услышав его крики, вызвала полицию. Об этом написал сайт «Пенза-пресс».
Соседка заподозрила неладное, когда пенсионер несколько дней не выходил из квартиры. Позже она услышала просьбы о помощи. Она позвонила в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.
Так как дверь была закрыта, пришлось лезть через окно. Попав в квартиру, росгвардейцы увидели, лежавшего на полу 73-летнего мужчину. Ему вызвали скорую.
Дедушка рассказал, что два дня назад ему стало плохо, он упал и не мог встать. Так как он живет один, помочь было некому.