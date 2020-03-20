Пенсионер из Пензы два дня звал на помощь из запертой квартиры

Соседка заподозрила неладное, когда пенсионер несколько дней не выходил из квартиры. Позже она услышала просьбы о помощи. Она позвонила в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Так как дверь была закрыта, пришлось лезть через окно. Попав в квартиру, росгвардейцы увидели, лежавшего на полу 73-летнего мужчину. Ему вызвали скорую.

Дедушка рассказал, что два дня назад ему стало плохо, он упал и не мог встать. Так как он живет один, помочь было некому.