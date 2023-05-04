04 мая 2023, 14:17
Пенсионер из Орловской области хранил у себя дома 140 мин времен ВОВ
Shot: в доме умершего пенсионера в Орловской области нашли 140 мин
В деревне Березовка Орловской области в доме умершего 70-летнего пенсионера обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Опасные предметы наследники обнаружили после смерти мужчины. В подвале хранились 14 ящиков с минометными минами. Всего было найдено 140 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
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На место прибыли взрывотехники. Уничтожить боеприпасы решили в поле около деревни, поскольку транспортировать мины было уже опасно. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда у пенсионера такой арсенал и для каких целей он хранил его у себя дома.
В Белгородской области двое подростков пострадали при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны. Они нашли боеприпас во время уборки в огороде и попытались распилить снаряд. В результате одного из пострадавших с осколочными ранениями забрала скорая. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что юношу отправят на лечение в Москву.
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