Пенсионер из Новосибирской области убил сына топором

В Новосибирской области 68-летний мужчина зарубил своего сына топором и выбросил тело в сугроб возле дома. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«Задержан 68-летний пенсионер, подозреваемый в убийстве 42-летнего сына. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство)», — говорится в сообщении.

Убийство произошло в декабре 2021 года на Молодежной улице в поселке Кольцово. Мужчина несколько раз ударил сына по голове топором, после чего тот скончался. Затем злоумышленник обмотал труп пакетами и спрятал его в сугробе возле своего дома.

Тело было обнаружено лишь 7 апреля местными жителями. Прибывшие на место стражи порядка по подозрению в убийстве арестовали отца найденного мужчины. Расследование дела продолжается.