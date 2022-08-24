Пенсионер из Новосибирска избил девушку за курение в подъезде

В Новосибирске пенсионер избил девушку за курение в подъезде. Происшествие на улице Татьяны Снежиной зафиксировала камера видеонаблюдения, кадры появились в соцсетях.

Все случилось 19 августа. Судя по ролику, две девушки вышли в подъезд, чтобы покурить. Одна зажгла «обычную» сигарету, вторая, похоже, держала в руке электронную. В этот момент по лестнице спустился пенсионер и, судя по всему, сделал им замечание. Девушка с электронной сигаретой сама подошла к нему и начала бурно что-то объяснять, а потом схватила его за руку. В ответ мужчина сперва слегка оттолкнул ее, а затем стал бить. Девушка попыталась оказать сопротивление, но получила удар по лицу, а в конце видео пенсионер с силой толкнул ее в стену. Подруга с зажженной сигаретой практически не вмешивалась в потасовку, лишь подошла чуть ближе.

Происшествием заинтересовались в местном ГУ МВД.

«Полицейские выясняют все обстоятельства по факту публикации в интернете о конфликте в подъезде жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска. Устанавливаются участники конфликта», — рассказали «360» в ведомстве.