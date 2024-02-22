Происшествия 22 февраля 2024, 15:50 Пенсионер из Нижегородской области стал фигурантом дела о незаконной вырубке леса

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Уголовное дело возбудили в отношении 66-летнего жителя города Бор. Его подозревают в незаконной вырубке леса. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, общая сумма материального ущерба от действий пенсионера составила более 3,3 миллиона рублей. Теперь фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.