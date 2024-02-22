22 февраля 2024, 15:50
Пенсионер из Нижегородской области стал фигурантом дела о незаконной вырубке леса
Уголовное дело возбудили в отношении 66-летнего жителя города Бор. Его подозревают в незаконной вырубке леса. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, общая сумма материального ущерба от действий пенсионера составила более 3,3 миллиона рублей. Теперь фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело
МВД РФ
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