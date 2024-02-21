Происшествия 21 февраля 2024, 15:47 Пенсионер из Нижегородской области перевел более миллиона рублей мошеннику

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В Нижнем Новгороде 61-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенничества. Он перевел злоумышленнику более одного миллиона рублей, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, пенсионеру позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя и убедил жертву перевести деньги на безопасный счет.

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Отмечается, что доверчивый мужчина взял несколько кредитов в разных банках на 400 и 702 тысячи рублей и перевел средства злоумышленникам.