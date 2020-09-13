Пенсионер из ненависти к соседям поджег сарай. Но взорвалась его квартира

В Приморье 80-летний мужчина решил отомстить соседям и поджечь их сарай. В результате пенсионер погиб.

Все произошло в селе Вознесенка Хорольского района в Приморье. По словам местных жителей, мужчина часто конфликтовал с соседями из-за их сарая, где жили куры и козы. В ночь на 13 сентября пенсионер поджег ненавистное подсобное хозяйство, а после этого в его квартире произошел взрыв газа, сообщает ТАСС. Спасатели нашли на месте газовый баллон. В результате взрыва мужчину завалило обломками стен, он не выжил.

В соцсетях появилось видео места происшествия. На кадрах можно разглядеть, как выглядит здание после взрыва. Квартира на втором этаже полностью обрушена, внутри все сгорело, а вокруг дома на траве разбросаны доски и строительные материалы.

В доме проживал 21 человек, теперь все они нуждаются в новом жилье. Пока пострадавшие временно расселены в Доме культуры. Всего в селе проживает 1,5 тысячи человек.

Следователи возбудили уголовное дело. Точные причины взрыва выясняются.