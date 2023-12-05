Происшествия 05 декабря 2023, 16:53 Пенсионер из Москвы умер, выталкивая машину жены из сугроба Shot: пожилой москвич умер от перенапряжения, выталкивая машину жены из сугроба Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве пенсионер умер от перенапряжения, когда он выталкивал из сугроба машину жены. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, супруга попросила мужа подтолкнуть автомобиль при выезде из двора на улице Фадеева. В это время у мужчины случился приступ эпилепсии. Жена сразу вызвала скорую, а пока она ехала попыталась самостоятельно привести супруга в чувства. Врачи приехали на место и констатировали смерть.

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Известно, что пенсионер переболел коронавирусной инфекцией, что могло усугубить приступ. Точная причина смерти установят позднее.

Ранее другой пенсионер из Москвы умер после того, как выпил жидкость для снятия лака. Пожилой мужчина перепутал его с флаконом из-под лекарств.