Происшествия 01 февраля 2024, 13:49 Пенсионер из Москвы продал квартиру и машину из-за звонков мошенников Телефонные мошенники заставили пенсионера из Москвы продать квартиру и машину РИА «Новости»

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Телефонные мошенники принудили 85-летнего пенсионера продать квартиру и машину. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, пенсионер продал квартиру и машину в попытке «спасти» свое имущество от совершения незаконной сделки. Ему позвонил лже-следователь и рассказал, что кто-то пытается снять деньги с его счета, а его квартира на улице Авангардная попала в «черный список» риэлторов, так как с ней планируют совершить мошенническую сделку.

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«Звонили в течение месяца, по шесть-восемь раз в день», — рассказал обманутый мужчина.

Для спасения сбережений пенсионеру предложили перевести их в «резервную ячейку», а для безопасности недвижимости сказали «формально» продать квартиру, чтобы сменить ее кадастровый номер. Обманутые пожилые супруги выписались из своего жилья, продали квартиру и через курьера передали мошенникам девять миллионов рублей.

Преступники также убедили москвича продать автомобиль, чтобы избежать его угона. Полученные полмиллиона и оставшиеся от продажи квартиры 200 тысяч рублей он также передал аферистам. Затем пожилую пару убедили покинуть квартиру, оставив ключ под ковриком.

Прокуратура взяла на контроль расследование преступления.

Ранее мошенники обманули дочь актрисы Валентины Талызиной на 2,2 миллиона рублей. Они предложили ей заработать на валютных торгах.