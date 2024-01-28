Происшествия 28 января 2024, 13:45 Пенсионер из мести подорвал машину любовника жены в Краснодаре Shot: мстительный пенсионер в Краснодаре подорвал авто любовника жены

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Пожилой мужчина решил отомстить подорвал машину любовника жены. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчина расстроился, что супруга ушла от него.

Новый избранник женщины утром 27 января сел за руль своей Lada Priora, отъехал недалеко от дома и услышал хлопок.

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«Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что к днищу машины кто-то прикрепил СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. ред.)», — отметили авторы статьи.

Изготовителя взрывчатки вычислили быстро: им оказался 65-летний местный житель. Он сознался, что заложил устройство под кузов авто. Правоохранители возбудили дело по статье «Хулиганство». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы.

Ранее в Приморье мужчина во дворе многоэтажки до смерти забил своего оппонента из-за ревности. Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело. Местная прокуратура взяла на контроль ход и результаты его расследования.