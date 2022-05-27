Пенсионер из Калуги получил срок за убийство дочери и покушение на жену

Суд Калужской области приговорил 69-летнего мужчину к 16 годам колонии за убийство дочери и покушение на убийство жены. Обю этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СК.

Следствие установило, что мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову своей 42-летней дочери. Она скончалась на месте. После этого мужчина также выстрелил в голову жене, врачам удалось спасти ее.

Преступник скрылся на машине жены, его нашли спустя несколько дней. Суд признал его виновным в убийстве, незаконном обороте оружия, угоне и покушении на убийство.