Пенсионер из Калининграда избил возлюбленную стулом

В Калининграде 68-летний пенсионер повздорил со своей 70-летней невестой и избил ее стулом. Об этом сообщил Life со ссылкой на региональное управление МВД.

«Дни.ру» рассказали, что пожилой мужчина пришел свататься к возлюбленной, однако во время застолья между ними вспыхнула ссора. Пенсионер схватился за стул и ударил им невесту. Она позвала на помощь своего 25-летнего сына, который избил обидчика матери и сломал ему ребра.

«Пострадавшие написали заявления друг на друга в полицию и по направлению участковых прошли судебно-медицинские экспертизы на установление тяжести причиненного вреда здоровью», — добавили в ведомстве.

Возбуждено два уголовных дела.