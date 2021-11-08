Пенсионер из Челябинска избил несовершеннолетнего из-за шума под окнами

Житель Челябинска набросился на четвероклассника с кулаками из-за того, что тот шумел под его окнами. Происходящее увидела мать потерпевшего из своего окна и обратилась в полицию. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу челябинского ГУ МВД.

«В отдел полиции по Курчатовскому району поступило заявление от матери несовершеннолетнего ребенка на соседа, который набросился на школьника. Личность мужчины установлена. Мужчина уже опрошен, проводится проверка. Момент избиения ребенка мать увидела из окна и заступилась за сына», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, компания детей во дворе стучала палками по подоконнику. Пенсионер, которого начали раздражать эти звуки, выбежал из дома и набросился на несовершеннолетнего. Он повалил мальчика на пол и начал бить его кулаками.

В травмпункте пострадавшему сняли побои. По словам следствия, мужчине за нанесение побоев, не повлекших причинение вреда здоровью, грозит штраф от пяти до 30 тысяч рублей.