20 ноября 2020, 19:27
Пенсионер хранил боеприпасы времен ВОВ в Ленобласти
Накануне в Лодейном поле (Ленинградская область) местные правоохранители задержали 66-летнего пенсионера, который хранил боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, мужчина хранил боеприпасы в принадлежащей ему иномарке Chevrolet Lanos. Отмечается, что у пенсионера изъяли затвор от пистолета, патроны от штурмовой винтовки и пулемета. Кроме того, задержанный признался, что хранит в лесу другое оружие. На указанном им месте обнаружили две мины и две гранаты. Их уничтожили из-за опасности взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.