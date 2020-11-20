Пенсионер хранил боеприпасы времен ВОВ в Ленобласти

По данным издания, мужчина хранил боеприпасы в принадлежащей ему иномарке Chevrolet Lanos. Отмечается, что у пенсионера изъяли затвор от пистолета, патроны от штурмовой винтовки и пулемета. Кроме того, задержанный признался, что хранит в лесу другое оружие. На указанном им месте обнаружили две мины и две гранаты. Их уничтожили из-за опасности взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.