Пенсионер едва не умер во время фильма «Холоп»

79-летний пенсионер перенес клиническую смерть во время киносеанса.

«Пожилой мужчина сидел на первом ряду кинотеатра и внезапно потерял сознание. Когда скорая помощь через пять минут прибыла на место происшествия, она зафиксировала клиническую смерть», — сообщили в пресс-службе.

Когда медики прибыли на место, мужчина не дышал, пульс у него не определялся. Сотрудники бригады скорой помощи приступили к реанимационным мероприятиям, и спустя 24 минуты сердце пенсионера снова начало биться.

Пенсионера госпитализировали.