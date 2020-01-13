13 января 2020, 21:52
Пенсионер едва не умер во время фильма «Холоп»
Посетителя тюменского кинотеатра «Синема-парк» потребовалось реанимировать во время сеанса, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу тюменской станции скорой медицинской помощи.
79-летний пенсионер перенес клиническую смерть во время киносеанса.
«Пожилой мужчина сидел на первом ряду кинотеатра и внезапно потерял сознание. Когда скорая помощь через пять минут прибыла на место происшествия, она зафиксировала клиническую смерть», — сообщили в пресс-службе.
Когда медики прибыли на место, мужчина не дышал, пульс у него не определялся. Сотрудники бригады скорой помощи приступили к реанимационным мероприятиям, и спустя 24 минуты сердце пенсионера снова начало биться.
Пенсионера госпитализировали.