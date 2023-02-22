Происшествия 22 февраля 2023, 12:27 Пенсионер едва не стал жертвой пожара в Казани

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Ночью 22 февраля в доме № 89 по проспекту Ямашева в Казани загорелась двухкомнатная квартира. Об этом написал сайт inkazan со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.

Прибывшие на место ЧП пожарные принялись тушить огонь. Во время осмотра квартиры спасатели обнаружили пенсионера, который не мог самостоятельно передвигаться. Они надели маску на мужчину и передали его медикам.

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Сообщается, что пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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