Пенсионер едва не разнес салон красоты на Алтае

По данным информагентства, мужчина пошел в гости к знакомой, но не застал ее дома. Это разозлило мужчину, и он решил выместить эмоции на ближайшем салоне красоты и начал крушить его. Пенсионер пнул дверь, стукнул по рекламному щиту и оторвал буквы на вывеске. Свидетели вызвали правоохранителей, хлигана задержали. Сумму нанесенного ущерба оценили в 55 тысяч рублей.