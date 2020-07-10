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    10 июля 2020, 04:01

    Море во Владивостоке покрылось маслянистой пеной. Фото

    Наталья Жуковская

    Масштабное загрязнение моря незвестным маслянистым веществом произошло в центре Владивостока. Пена с жирной пленкой распространилась на несколько километров вдоль городского берега в районе Спортивной набережной, сообщили в ГКУ Приморья по пожарной безопасности.

    Что это за вещество пока неизвестно. Специальное судно отправили на очистку берега.

    «Пена и маслянистая пленка покрыли всю прибрежную линию от мыса Бурного до Второй Речки во Владивостоке. Нефтепродуктами это вещество не пахнет, но на ощупь склизкое, отмечают очевидцы», — сказано в сообщении ГКУ Приморья по пожарной безопасности.

    Главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН» Владимир Раков считает, что это явление «скорее всего имеет естественную природу, но с влиянием антропогенного фактора».

    По словам специалиста, это могло стать результататом смешения пресной и морской воды и наличия в ней большого количества органики.

    Раков также подчеркнул, что в пресных источниках, откуда и поступает вода, много грязи. В море могли попасть бытовые стоки канализации и отходы со свалок.

    «Все это вместе дает такой эффект как пена, грязно-серый цвет и склизкость на ощупь. Однако для точного установления причины загрязнения необходимо взять пробы воды и провести химический анализ», — также сказал эксперт.

    Росприроднадзор обещал провести проверку, пишет ГКУ Приморья по пожарной безопасности.