Происшествия 25 июня 2023, 08:31 Пельменный цех загорелся в Тольятти ГУ МЧС: пельменный цех загорелся на площади 500 «квадратов» в Тольятти

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Здание пельменного цеха загорелось на предприятии в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Самарской области.

МЧС по Самарской области

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 95 человек.

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Пожарно-спасательные подразделения присвоили возгоранию повышенный ранг вызова. Спасатели установили, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю горит трансформатор.

Для тушения пожара привлекли 70 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники.