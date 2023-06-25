25 июня 2023, 08:31
Пельменный цех загорелся в Тольятти
ГУ МЧС: пельменный цех загорелся на площади 500 «квадратов» в Тольятти
Здание пельменного цеха загорелось на предприятии в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Самарской области.
МЧС по Самарской области
Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 95 человек.
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Пожарно-спасательные подразделения присвоили возгоранию повышенный ранг вызова. Спасатели установили, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю горит трансформатор.
Для тушения пожара привлекли 70 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники.
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