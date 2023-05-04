04 мая 2023, 16:04
Пельмени с сальмонеллой нашли в Нижегородской области
В Нижегородской области при проверке пельменей категори Б нашли смертельно опасные бактерии сальмонеллы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «ВНИИЗЖ» сообщил сайт newsnn.ru.
Опасная бактерия содержалась в 25 килограммах замороженных пельменей. Информацию о нарушениях и требование их немедленно устранить уже направили производителю.
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Напомним, что сальмонелла вызывает опасное заболевание, которое может закончиться летально. Особенно тяжело переживают сальмонеллез дети.
Еда
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