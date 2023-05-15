Происшествия 15 мая 2023, 16:43 Педофилу вынесли приговор за изнасилование школьницы в Петербурге

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В Санкт-Петербурге прошел суд над местным жителем, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на объединенной пресс-службе судов города.

В апреле 2022 года обвиняемый изначиловал девочку у станции метро «Василеостровская». Ранее мужчину уже судили по данной статье. Он был освобожден в ноябре 2020 года, отсидев в тюрьме семь лет за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

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По решению суда мужчине назначили 16 лет исправительной колонии особого режима с запретом на 10 лет заниматься любой работой с детьми.