Педофила-рецидивиста задержали в Казани
В Казани задержали 42-летнего мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленькой девочки. Об этом сообщил сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Татарстану.
По предварительным данным, мужчина зашел в один из жилых домов и позвонил в дверь случайно выбранной квартиры. Дверь открыла женщина, рядом находилась ее шестилетняя внучка. Согласно материалам следствия, злоумышленник совершил «действия сексуального характера», после чего скрылся. Вскоре его задержали, но мужчина отказался от дачи показаний. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
По данным издания, ранее подозреваемый уже отбывал заключение за преступления, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. На свободу он вышел около шести месяцев назад.