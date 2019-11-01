Педофила-рецидивиста задержали в Казани

По предварительным данным, мужчина зашел в один из жилых домов и позвонил в дверь случайно выбранной квартиры. Дверь открыла женщина, рядом находилась ее шестилетняя внучка. Согласно материалам следствия, злоумышленник совершил «действия сексуального характера», после чего скрылся. Вскоре его задержали, но мужчина отказался от дачи показаний. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

По данным издания, ранее подозреваемый уже отбывал заключение за преступления, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. На свободу он вышел около шести месяцев назад.