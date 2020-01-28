28 января 2020, 11:48
Педофила-рецидивиста осудили за совращение пятилетней
51-летнего мужчину в Кургане признали виновным в действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек — пяти и семи лет. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Первый прецедент произошел еще десять лет назад — тогда мужчина демонстрировал половые органы пятилетней девочке у себя дома.
В прошлом году он возле школы приставал к восьмилетней девочке. На тот момент он уже имел судимость за подобное преступление.
Об инциденте возле школы стало известно благодаря тому, что мужчина попал на камеру видеонаблюдения. Суд приговорил его к к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.