Педофила-рецидивиста осудили за совращение пятилетней

Первый прецедент произошел еще десять лет назад — тогда мужчина демонстрировал половые органы пятилетней девочке у себя дома.

В прошлом году он возле школы приставал к восьмилетней девочке. На тот момент он уже имел судимость за подобное преступление.

Об инциденте возле школы стало известно благодаря тому, что мужчина попал на камеру видеонаблюдения. Суд приговорил его к к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.