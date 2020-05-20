    20 мая 2020, 13:13

    Педофила нашли по запаху спустя три года

    Анастасия Кременчугская

    Жителя Воткинска задержали по подозрении в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел в 2018 году. Однако найти его смогли только сейчас благодаря ольфакторной экспертизе (экспертиза запаховых следов человека). Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным следствия, в ноябре 2018 года таксист подкараулил 10-летнюю школьницу в Ижевске. Он напал и изнасиловал ребенка в подъезде дома.

    Пострадавшая рассказала о случившимся родителям, они обратились в полицию. Поиски педофила велись на протяжении трех лет. Злоумышленника помогла найти лишь ольфакторная экспертиза.

    50-летнего подозреваемого задержали, он свою вину отрицает.