Педофила нашли по запаху спустя три года

По данным следствия, в ноябре 2018 года таксист подкараулил 10-летнюю школьницу в Ижевске. Он напал и изнасиловал ребенка в подъезде дома.

Пострадавшая рассказала о случившимся родителям, они обратились в полицию. Поиски педофила велись на протяжении трех лет. Злоумышленника помогла найти лишь ольфакторная экспертиза.

50-летнего подозреваемого задержали, он свою вину отрицает.